Животных из зон затопления размещают в эвакопунтках

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Мы находимся в эвакопункте для животных. Здесь братья наши меньшие буквально получили шанс на жизнь. Многих вылавливали из воды, отвязывали от заборов, доставали с крыш. Здесь они получают уход и недостающую в этот тяжелый период ласку и заботу.

Кого-то передали и сами хозяева четвероногих. Некоторых уже забрали обратно домой, других навещают. Однако, это единичные случаи, признаются работники приюта. Сейчас здесь порядка 300 собак. Ухаживают за ними отважные волонтёры. Такие как Ирина Пик.

ИРИНА ПИК, волонтёр:

— На этой территории я нахожусь с первых дней, как только их сюда начали заселять. Заселять начали потихоньку. Мы утром рано приезжаем. В первую очередь мы их кормим, даем воду. Потом начинаем убираться, подметать. Потом опять идёт кормление, вода и уборка. Вот так у нас проходит день. Мы с ними общаемся. Они любят обниматься.

Каждый хвостик с нетерпением ждёт встречи со своими «родителями», говорит Ирина. В любом прохожем они ищут родного человека. К волонтёрам за столько дней они уже привыкли, отзываются на ласку. Но в первое время собакам в приюте очень тяжело.

ИРИНА ПИК, волонтёр:

— Естественно, она забивается в угол. Мы стараемся её в первое время не трогать. Она может не кушать. Конечно, мы предоставляем ей еду в любом виде, лишь бы она поела. Это естественное состояние собаки. Поэтому все здесь проходит нормально. Обстановка здесь спокойная. Когда они покушают, здесь уже тишина.

Между зоозащитным движением «Ковчег» и управлением ветеринарии заключен меморандум по взаимодействию. В связи с этим приют взял на себя обязанность вывезти животных из зон подтопления. Изначально этим занимались всего 4 девушки. Начали эвакуацию пушистых из посёлка Заречного.

Сейчас эвакопункту для четвероногих помогают неравнодушные жители. Привозят вещи, одеяла, еду и воду. Откликаются люди со всего Казахстана. Вот недавно поступило предложение от приюта из Кокшетау. Там могут предоставить 100 мест для эвакуированных животных.

ТАТЬЯНА МУХАМЕДЗЯНОВА, руководитель БФ «Добрая планета» и Северо-Казахстанского зоозащитного движения «Ковчег»:

— Спасибо всем за большой отклик. Сейчас мы занимаемся поиском места, куда бы люди могли привозить вещи. На Гашека уже места нет. Надо понимать, что это не на один день. Животные у нас пробудут долго. Может быть месяц, может полтора. Пока люди не смогут начать их забирать. Сейчас вот такая паническая ситуация, люди везут вещи. Но нам нужна будет помощь и через неделю, две, три. У нас сейчас вот идёт эвакуация из Большой Малышки. Работаем с МЧС. Кого они спасают, передают нам. Мы уже вывозим и распределяем. У нас всевозможные передержки. Обращаемся к людям. Кто-то говорит, привозите ко мне во вдор, кому-то в сарай. Ищем всевозможные места. Просто обращаемся к общественности.

Здесь находятся только собаки. Кошек и иных питомцев отдают на передержку. Также волонтёры стараются найти хозяев посредством социальных сетей. Дать возможность пушистикам вернуться в свою семью.

Диана Салихова