За 3 дня в 6 массовых чатах выявлено около 50 фейковых объявлений

Каждая третья просьба о помощи пострадавшим от паводка — мошеннический фейк. К такому неутешительному выводу пришли полицейские, мониторя созданные в период паводка чаты в мессенджере WhatsApp. В группах люди обсуждают паводковую ситуацию, делятся опытом, организуют помощь пострадавшим. Сотрудники управления криминальной полиции профильного департамента находятся на постоянной связи с администраторами групп и тщательно проверяют информацию, которая может носить мошеннический характер.

Иван Терзиди, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— Многие видели объявления о людях, пострадавших от паводка, с номером банковской карты и просьбой помочь. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью проверяют подобные объявления: реальны ли указанные в них люди, действительно ли им принадлежат счета, на которые предложено переводить деньги? За 3 дня в 6 массовых чатах было выявлено около 50 фейковых объявлений — приблизительно каждая третья просьба о помощи на самом деле размещена мошенниками. Объявления удалены, номера их авторов заблокированы в чатах.

Цинизм мошенников не знает границ. Полицейские просят людей проверять достоверность любой информации, касающейся финансовых вопросов. Жители СКО могут присылать сомнительные объявления и ссылки сотруднику управления криминальной полиции на WhatsApp + 7 747 429 0203 для проверки.



Александра Рудина