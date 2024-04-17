Вода ушла, работа осталась: в районах СКО полицейские продолжают патрулировать оставленные дома

Рекордный паводок отступил от сёл в районе им. Г.Мусрепова, где пришлось эвакуировать 30 человек, в том числе 7 детей. Наибольшему подтоплению в райцентре Новоишимском подверглись окраинные улицы — Набережная и Интернациональная. Возвращаться в отсыревшие дома ещё рано, люди приезжают днём, начинают восстанавливать жильё, на ночь разъезжаются по родственникам. Полицейские по-прежнему продолжают круглосуточное дежурство, охраняя имущество сельчан.

— Ребята вот, как бы, охраняют. — Да, молодцы, этот мальчишечка вообще молодец. — Помогает, смотрю? — Помогает деду, ну.

Каждого человека уже знают в лицо, со всеми проводят беседы. Первый заместитель начальника районного отдела полиции Нурлан Жумабаев регулярно проверяет наряды, патрулирующие населённые пункты.

— Анатолий Николаевич. Знаете, да, задача наших сотрудников полиции — охрана общественного порядка, от мародёров, чтоб имущество после половодья было всё в порядке. В принципе, вопросов нет, всё на месте, да? — Всё на месте.

Остаются и посты на дорогах. На данный момент сохраняется перелив между райцентром и селом Червонным. Полицейские находятся рядом, чтобы при необходимости оказать помощь. Отдельный пост по распоряжению начальника областного департамента полиции Айдына Кабдулдинова выставлен у моста между сёлами Новоишимским и Привольным. Здесь люди часто останавливаются, чтобы посмотреть на воду, но подмытый обрыв очень опасен.

— Уважаемые граждане! Попрошу покинуть опасную зону во избежание гибели. … опасно! Не подходим к обрыву!

В целом паводковая ситуация в районе стабильная, продолжается круглосуточная работа по предотвращению фактов мародёрства и поддержанию общественной безопасности.

Александра Рудина