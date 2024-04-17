Со складов ТОО «Радуга» гумпомощь будут распределять между пунктами выдачи

Неравнодушные сограждане оказывают большую помощь и поддержку нашему региону. Ежедневно на территорию ТОО «Радуга» доставляют гуманитарную помощь грузовые автомобили из других областей Казахстана. Чтобы избежать конфликтных ситуаций и обеспечить пострадавших необходимыми вещами, будут разработаны правила распределения гуманитарного груза между несколькими пунктами выдачи.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, общественный заместитель председателя АНК СКО:

— Мы, конечно же, всем благодарны, всем регионам нашей страны. Понимаем, что в такой сложной ситуации мы остались не одни, потому что посылают помощь, а самое главное — спрашивают о потребностях, что нужно, что необходимо, что заканчивается, чего-то нет в наличии. Мы с городом проведем перераспределение по районам, кто за какой район будет отвечать. Так будет легче, пунктов выдачи будет больше, и, я думаю, ситуация стабилизируется. Будем смотреть, с кем вести связь. Что-то закончилось или есть какая-то потребность — будем отрабатывать именно с людьми, которые проживают в этом районе.

Валерия Филатова