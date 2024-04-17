Психологи оказывают поддержку пострадавшим от паводков людям

Городской центр психического здоровья оказывает психологическую поддержку людям, пострадавшим от паводков. Каждый день в эвакуационные пункты региона выезжают психологи. Они проводят беседы с пострадавшими, рассказывают, как себя вести при плохом самочувствии. Всего по области работает 24 психолога. Они уже проконсультировали почти 400 человек.

ДАУРЕНБЕК БЕЙСЕМБАЕВ, директор Центра психического здоровья:

— Больные, которые стоят на учёте с психическими заболеваниями, хоть и показаний нет, тоже госпитализируются по просьбе родственников. Пока не пройдёт паводок, они у нас будут получать лечение, питание. Для психологов области мы проводим вебинары бесплатные.

Один из эвакуационных пунктов развернулся в средней школе № 2. Сейчас там находятся 37 человек, 19 из которых уже встали на учёт в центре психического здоровья. В здании центра тоже подготовлено 30 мест для экстренных ситуаций. Психологи предлагают родителям расположить там своих детей, которые не могут находиться в эвакопунктах.

ИРИНА ЯКИМОВА, психолог:

— Люди, которые потеряли во время паводка своё жильё, одежду, бытовую технику. Люди, которые с повышенной тревожностью, они проживают то состояние, которое в психиатрии называется острая реакция на стресс. Оказывают экстренную психологическую помощь. Цель её — снятие эмоционального напряжения, чтобы люди дальше могли более адекватно реагировать и соответственно планировать дальше свою деятельность.

Во время ковида центр тоже оказывал подобную поддержку. Заявок было много. Сейчас, по словам психологов, в госпитализации пока никто не нуждается. Но психологическая помощь может понадобиться, когда вода уйдёт и люди начнут возвращаться в свои дома.

Валерия Сиваш