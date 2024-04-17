Первый заместитель Премьер-министра РК и аким области встретились с военнослужащими в селе Бесколь

В борьбе с наводнениями задействованы военные из нескольких регионов страны. Им выделили место для сна и столовую. В регион прибыло более 600 военнослужащих из Астанинской и Карагандинской воинских частей. Они размещены в Петропавловске и селе Бесколь. Военные обеспечены горячим питанием, теплым спальным местом и всем необходимым.

Сагат Елеукина, директор школы-лицея «Парасат», с. Бесколь, Кызылжарский район:

— В связи с общей паводковой ситуацией в стране всем оказана гуманитарная помощь. Мы обеспечиваем солдат в столь сложный период всем необходимым оборудованием. У нас идет гуманитарная помощь. У нас есть все, в достаточном количестве. Мы обеспечиваем как воду, так и перчатки.

Командующий войсками регионального командования » Астана » Ержан Ибраев рассказал о состоянии войск. Военные обеспечены трехразовым питанием и всем инвентарем. В работе по борьбе с наводнениями не заболел ни один военнослужащий.

Ержан Ибраев, командующий войсками регионального командования «Астана»:

— Одновременно они не могут кушать потому, что посменно работают. Максимум по 50-80 человек заходят. Сейчас все везде распределены. Где-то и на выезды тоже возят еду. На рабочих местах выдают питание. Круглосуточно. С обеспечением проблем нет. Акимат обеспечивает.

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр поручил руководителям уделять особое внимание здоровью военнослужащих. В настоящее время в социальных сетях появилась ложная информация об их здоровье.

Роман Скляр, первый заместитель Премьер-министра РК:

— Обуви нет, носков нет, руки в царапинах. Такое может быть? Такую дикость пишут люди, где их совесть. Еще спрашивали у некоторых солдат, в условиях анонимности, мы не можем сказать кто это, но все же проверку сделайте. Чтобы была справка совместно с прокуратурой. Завтра мы отчет ждем. Такие безобразия не должны быть. Наша армия, это наше лицо. Мы должны все условия им создавать. Вы отвечаете за их здоровье, и мы тоже отвечаем.

Солдаты ежедневно проходят медицинский осмотр. Военные врачи уделяют особое внимание их здоровью. При необходимости они могут получить немедленную помощь от штаба добровольцев или местных исполнительных органов. В ходе встречи Роман Скляр поблагодарил военнослужащих за труд и помощь в борьбе со стихийным бедствием.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

