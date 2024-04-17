Из 595 проб воды положительными выявили 25

С 29 марта по 17 апреля в области было подтоплено 2686 домов. Вода стоит в более чем 2,5 тысячах домов. С начала паводка в регионе было эвакуировано свыше 14 тысяч человек. Только 643 североказахстанца вернулись домой. В регионе на контроле находятся 11 действующих переливов через автомобильные дороги.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— У нас по областному центру пик паводка прошел. По данным «Казгидромет» по сравнению с прошлыми сутками мы наблюдаем снижение на гидропосту р.Есиль-г.Петропавловск на 5 см. Сейчас у нас пик воды проходит в Кызылжарском районе. В районе села Соколовки вода остановилась, мы надеемся, что день два, и она пойдет на спад в этих районах. Что касается второй волны, мы наблюдаем подъемы в Акмолинской области. На реки Есиль гидропост близ Сергеевки за сутки вода поднялась на 5 см. Начинает вода к нам приходить. Её мы ощутим в областном центре ориентировочно через 7-10 дней.

В Кызылжарском районе вода пришла в 22 населенных пункта. До начала паводка там развернули 17 эвакопунктов, впоследствии из-за стихии их количество пришлось увеличить.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель аким Кызылжарского района, председатель эвакоприёмной комиссии:

— Пришлось во время паводка ещё дополнительно открыть 5 эвакопунктов. На сегодня у нас более 3,5 тысяч домов были подвержены подтоплению. Это 8,5 тысяч человек, из них 2064 ребенка. Эвакопункты у нас охватывают практически более 3 тысяч человек. Была большая угроза полного подтопления всей Соколовки. Это 2050 человек. Угроза была в сельских населенных пунктах, в Вагулино, Кустовое, Красноярка. Подошла вода в Большемалышенскую СШ, где было эвакуировано практически 100 человек. Буквально за ночь мы их переселили в непотопляемую зону, в Пенковскую СШ, которая приняла 67 человек, остальные разъехались по родственникам в г.Петропавловск.

В областном центре в зоне подтопления оказались 5709 человек, 5 тысяч были эвакуированы, из них тысяча детей.

КАЛИЯ ТУРЕНОВА, заместитель акима г.Петропавловска:

— На территории города расположено 12 эвакопунктов, куда входит более 460 человек. На сегодня есть 109 свободных мест. Со вчерашнего дня начался приём заявлений на выплату материальной помощи и на компенсацию по ущербу. Заявления принимаются по двух адресам: ул.Театральная,36 и ул.Конституции,23. Если суммировать вчерашний день и сегодняшний, то подали 1186 заявлений.

В паводковый период санитарные врачи области следят за состоянием воды, которой пользуются жители региона.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— По области на контроле состоит 108 водопроводов. Один в ТОО «Кызылжар су», 5 групповых водопроводов в РГП «Есиль су», 102 скважин в селах. В рамках проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга с 26 марта у нас отобрано 595 проб воды, из них 451 проба отрицательная, т.е. соответствует санитарным нормам. Выявлено 25 положительных проб. Из них 21 не соответствует санитарно-эпидемиологическим показателям, в 4 было превышено общее микробное число.

В каждом из озвученных случаев провези дезинфекцию, дополнительно отобрали воду для лабораторных исследований.

Дарья Пышмынцева