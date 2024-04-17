Инициативная группа петропавловцев организовала сбор и раздачу гуманитарной помощи

Неравнодушные петропавловцы продолжают оказывать помощь пострадавшим от паводка землякам. Инициативная группа творческих людей организовала пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи в ресторане «Royal Palace». Каждый пострадавший может прийти сюда и получить продукты, одежду и вещи первой необходимости.

ЕКАТЕРИНА БАШКАТОВА, организатор:

— Идея открытия моя и Дарьи Хрупиной. Я являюсь организатором мероприятий, она — ведущая мероприятий. Мы просто объединились нашей творческой семьей. Мы такие же пострадавшие. Хочу сказать, что приносят люди, которые могут помочь, и отдают тем, кто нуждается. Мы принимаем все, кроме б/у вещей, потому что их очень много, и помещение особо не позволяет. С нами связались крупные компании, бизнесмены, предоставляют нам воду, сами закупают продукты, сладкое, чай, сахар, молоко, рис, крупы. То есть, это просто такое получилось у нас большое объединение неравнодушных людей.

Сначала необходимо пройти регистрацию. Для этого понадобится удостоверение личности, справка о подтоплении или же справка о наличии недвижимости. Делается это для того, чтобы помощь получили именно те граждане, которые в ней нуждаются. После регистрации люди проходят в зал. Здесь организованная группа волонтёров раздает им все необходимые вещи.

ЕКАТЕРИНА БАШКАТОВА, организатор:

— Это свободная зона, здесь люди могут выбрать обувь, одежду сами, по своему размеру. Имеются также детские кресла, детские кроватки, коляски, горшки, игрушки, канцелярию везут.

Для тех, кто не может сам добраться до пункта выдачи гумпомощи, организована доставка. Волонтеры развозят вещи по домам, особое внимание уделяется многодетным семьям, инвалидам, одиноко проживающим и пожилым людям.



Валерия Филатова