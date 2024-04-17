Гуманитарный груз в Петропавловск доставили алматинские предприниматели

Очередная гуманитарная помощь прибыла сегодня в Северо-Казахстанскую область: хлеб, вода, консервы, лодки, фонарики, мешки и многое другое. Машины из южной столицы остановились в Бесколе.

САМАТ БЕЛЬКЕШЕВ, предприниматель, г. Алматы:

— Все это мы хотим не только сдать в пункт, а именно объезжать маленькие села в пригороде, помогать там, где не хватает сил, сами мы здесь будем находиться 2-3 дня. Мы хотим это все сами раздать, сами помогать, ходить здесь.

Помимо этого груза ожидается прибытие «Газели» с подушками, одеялами, сапогами. Этой помощи рассчитано на 300 человек. Также идет погрузка фуры товарами повышенного спроса.

САМАТ БЕЛЬКЕШЕВ, предприниматель, г. Алматы:

— Вообще мы собрали сбор на сумму 1 млн 700 тыс тенге, но только в этой машине товар на 2,5 миллиона закупили, потому что вложили мы свои средства, просили помощи знакомых, остальной максимум собрали мы уже от людей. Пожелания хочу сказать, чтобы у нас было все хорошо, мирное небо было, чтобы не было 2-3 волны. Максимально находиться прочь от этого. Дай бог, чтобы все эти лодки и все остальное не понадобились больше людям.

К слову, это не первая благотворительная помощь наших соотечественников. Предприниматели из южной столицы активно поддерживают население из других областей в период такой непростой ситуации.

Александра Рудина