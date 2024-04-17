Гауез Нурмухамбетов встретился с эвакуированными жителями с.Прибрежного

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов совершил облёт над населёнными пунктами, куда пришла большая вода. С высоты птичьего полета отчётливо видно, что она покрыла большое количество домов, можно разглядеть только крыши. Но местами и их трудно разобрать.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сергеевское водохранилище пропустило через себя 5 млрд 450 млн кубических метров волы. 00:30 Сегодня за 10 дней паводка мы уже под 4 млрд пропустили воды. Я думаю, что сегодня раза в два, чем в 2017 году воды будет больше, она уже есть. Я Президенту объяснял, что мы более 300 железобетонных опор в пойме реки, которая разлилась, мы потеряли. Лед поднимается и просто как спичку бетонные опоры режет.

Глава региона ознакомился с обстановкой на городском гидроузле, в посёлке Заречном, селах Тепличном и Прибрежном. В последнем Гауез Нурмухамбетов побеседовал с эвакуированными сельчанами. Он рассказал им о визите Главы государства.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Касым-Жомарт Кемелевич был вместе с народом, встретился с людьми в Петропавовске, которые пострадали. Встретился с волонтерами, с работниками ДЧС, конечно, выразил надежду и дал нам каждому поручение, чтобы сегодня мы сделали все, что необходимо сделать.

Первостепенная задача — эвакуация населения из тех населённых пунктов, которым угрожает большая вода. Людям, проживающим в эвакопунктах, оказывается всесторонняя помощь.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Что касается продуктов питания, медикаментов, все на сегодня обеспечены. В этом посёлке оставили председателя маслихата, сотрудники ДП здесь находятся, из 1800 человек здесь осталось 450 человек. Остальные, кто хотел и мог эвакуироваться, мы эвакуировали. Мы за ночь эвакуировали 1849 человек из Кызылжарского района ниже по течению реки с сторону Долматово. Если вода будет подниматься, и мы ее будем видеть выше по течению, мы также будем эту работу проводить, чтобы люди не оказались в беде. Для нас самое главное — сохранить жизни людей.

Пострадавших интересуют выплаты, которые им положены. Этот вопрос находится на постоянном контроле местных властей.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Комиссия у нас создана во всех районах, где у нас объявлены режим ЧС. Но комиссия может зайти в дом после того, когда вода уйдет в этого дома. Если вода находится в доме, комиссия не сможет зайти. У них есть приборы, есть оборудование, которое они смогут оценить. Людям же мы рекомендуем те фотографии, тот видеоочет, который они для себя делают, конечно, чтобы они сохраняли.

Глава региона пояснил, что такие материалы можно будет предоставить специалистам комиссии.



Дарья Пышмынцева