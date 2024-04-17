16 апреля более 950 горожан подали заявления на получение законных выплат

16 апреля более 950 горожан подали заявления на получение единовременной выплаты и компенсации ущерба. В общей сложности, по двум направлениям сотрудники отдела занятости и социальных программ приняли 1 949 заявлений. Также пострадавшие от паводка петропавловцы написали 97 заявлений на отсрочку кредитов. 17 апреля принято еще 138 заявлений на возмещение ущерба, на оказание единовременной соцпомощи — 139, на отсрочку по кредитам — 10.

ДАНИЯР АСЫЛБЕКОВ, руководитель отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:

— Основное количество граждан обратились в первый день. На сегодня количество обратившихся снизилось. Сейчас принимаем без очереди, работают 5 кабинетов. 30 сотрудников принимают заявления. Работают у нас в зоне самообслуживания сотрудники ЦОНа, предоставляют справки о зарегистрированных правах, сотрудники банка работают, для предоставления обратившимся номера счетов. Управление ЧС подготовит нам справки для перечня документов, предоставит нам. После этого будет назначение социальной помощи.

Оценка имущества пострадавшего населения начнется после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды из домов и придворовых территорий. Прием заявлений продолжается. Подать заявку можно ежедневно с 9:00 до 18:30 по адресу ул.Театральная, 36.



Дарья Пышмынцева