Эвакуация сёл Кызылжарского района

По состоянию на 11.00 часов 16 апреля из-за резкого повышения уровня реки Есиль началась эвакуация жителей сёл Соколовка, Большая Малышка и Долматово. В Соколовке предварительно эвакуированы 42 человека, из них 18 были эвакуированы прошлой ночью. В Большой Малышке эвакуировано 150 человек, 70 из них за последние сутки. Эвакуация в Долматово продолжается. Задействованы силы чрезвычайных ситуаций из других областей, акимата, военнослужащих, волонтеров. После поступления сигнала мобилизовали все силы для организации эвакуационных пунктов в Виноградовке, Пресновке, Налобино, Белом, Пеньково. На данный момент пункты обеспечиваются всем необходимым, так как эвакуация была экстренной. Для тех, кто не успел вывезти документы и ценные вещи, местные исполнительнеы органы отрабатывают с ЧС возможность отправиться в сёла.



Камилла Карим