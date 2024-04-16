Штраф до 20 МРП грозит распространителям фейков на тему паводков

Полицейские убедительно просят жителей и гостей области доверять только официальной информации. Новостные фейки мешают людям ориентироваться в ситуации. В условиях ЧС кто-то может поверить даже совершено нелепым слухам. К примеру, в соцсети «TikTok» появилось сообщение, якобы вместе с водой в подтопленном районе Подгоры в Петропавловске появились… волки и дикие кабаны. Полицейские установили автора фейка. Им оказался 20-летний горожанин. А его ровесница в той же соцсети распространила ложные сведения о том, что в паводке якобы погибли двое детей. Данная информация также является ложью. В отношении обоих распространителей информации, не соответствующей действительности, ведётся сбор административного материала. В управлении по противодействию экстремизму сообщили, согласно части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях «Размещение, распространение ложной информации», им грозит штраф до 20 месячных расчётных показателей, это почти 74 тыс тенге.



Александра Рудина