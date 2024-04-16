Президент встретился с эвакуированными жителями СКО

Касым-Жомарт Токаев после облета подтопленных территорий области встретился с жителями, эвакуированными после наводнения. В беседе с гражданами Президент сообщил, что государство примет все необходимые меры. По словам Касым-Жомарта Токаева, жителям будет оказана всесторонняя помощь.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Тяжелое время мы сейчас переживаем. Это общенациональное бедствие. Но с другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий бедствия. Как я уже говорил, Правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Начались выплаты разовых пособий в размере 100 МРП — это 369 тысяч тенге. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Те люди, которые утратили свое жилье, будут получать помощь от государства, мы построим новые дома. Те дома, которые подлежат реконструкции, будут отремонтированы.

Учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств Глава государства дал поручение Правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить финансовые средства. Кроме того, мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио.

Президент указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников.

Глава государства поблагодарил граждан за то, что они с пониманием восприняли все трудности.



Дарья Пышмынцева