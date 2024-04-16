Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в СКО

Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Первым делом он совершил облёт Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска и Сергеевского водохранилища. Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил Президенту, что волна паводка проходит по районам Шал акына, Кызылжарскому, Есильскому, г. Петропавловску. Режим ЧС объявили в 6 районах. На сегодня подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано более 10 345 человек. В противопаводковых мероприятиях в регионе задействовали 5270 человек и 906 единиц спецтехники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.



Диана Салихова