Пострадавшие от паводков люди продолжают получать гуманитарную помощь

Малик Сауытов живёт в селе Кривозёрке Кызылжарского района уже 60 лет. Говорит, сколько себя помнит, такое наводнение видит впервые. Эвакуировались они с сыном три дня назад. С тех пор живут в Петропавловске у родственников. Мужчина до последнего отказывался уезжать из родного села, надеясь, что всё обойдётся. Помогали ему спасатели. На лодке они перевезли и мужчину, и его домашних животных.

МАЛИК САУЫТОВ, житель с. Кривозёрки, Кызылжарский район:

— В 2017 году метров 30-40 не дошло до дома. И мы думали, в этом году опять не будет такого. Раз и вода пришла! Утром встали позавчера, уже в дом начала заходить вода. Через час уже везде была. И скотина тоже стояла в воде. Ну, бараны на высоком месте были, мы их кое-как вытащили. Основное целое. Только вот дом в воде стоит. А там что творится, неизвестно. И постельное, и всё там уже в воде. Мы не смогли вытащить. Думали, не будет воды.

15-летний Омирзак Еркеш активно помогает в разгрузке гуманитарной помощи. Волонтёром он стал только сейчас и сразу вступил в объединение «Ассамблея жастары». Говорит, добровольную помощь предложили оказать друзья, и он сразу же согласился. Ребята работают в пунктах сбора уже не первый день.

ОМИРЗАК ЕРКЕШ, волонтёр объединения «Ассамблея жастары»:

— На данный момент я работаю здесь. До этого три дня я работал в разных местах: в мечетях, на «Радуге». Много людей приходят, помогают работать. Я считаю, что моя обязанность — помогать народу и чтобы так каждый помогал. Я решил пойти, потому что мне хотелось помочь народу как-то. Не просто так сидеть дома. Мои друзья меня звали. У меня есть друг. Его родители тоже работают в ЧС. Они возят нас, помогают, говорят, в какие точки можно съездить.

Гуманитарную помощь можно получить по нескольким адресам. Один из них находится на улице Чкалова, 48. Обращаться нужно к волонтёрам «Ассамблеи жастары».

Валерия Сиваш