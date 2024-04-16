Пострадавшие от паводка подают заявления, чтобы получить положенные выплаты

16 апреля у городского отдела занятости и социальных программ собрались люди, чьи дома пострадали от большой воды. Горожане пришли, чтобы подать заявление на получение законных выплат. Зоя Михайленко Подгорой прожила 35 лет. Каждую весну её семья ждала с опаской, была на чемоданах. После наводнения женщина с супругом поселилась у родственников.

ЗОЯ МИХАЙЛЕНКО, жительница микрорайона Подгора:

— Вода пришла внезапно, немножко подготовились, кое — что увезли. Дом новый выстроили, еще не заплатили кредит 8 млн, он весь ушел под воду. Я успокаиваю соседей и свою семью, главное, что остались живы. Муж написал заявление, сказали, дадут компенсацию, когда вода уйдет, посмотрят, что останется от дома.

Оценка имущества пострадавшего населения начнется после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды из домов и придворовых территорий. Руслан Садыков тоже проживал в Подгорой, мужчина и его семья остались без крыши над головой.

РУСЛАН САДЫКОВ, житель микрорайона Подгора:

— В доме проживали 4 человека. Успели поднять вещи, но не думаю, что толк от этого был, дом полностью затопило. Страшно жить в том микрорайоне по понятным причинам, я слышал, что дома для населения будут строить в безопасных районах. Считаю, что это правильно. Иначе ситуация этого года повторится.

Жители региона, которые пострадали от большой воды, имеют законное право на положенные им выплаты. Они предусмотрены для тех, кто получил вред здоровью, понёс материальный ущерб.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Три дня даётся на рассмотрение заявления, затем акимат в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организуют оценку размера причинённого ущерба. Размер ущерба определяется независимыми оценщиками, привлекаемых местными акиматами. Выплата ущерба осуществляется после вынесения заключения независимым оценщиком в течение 30 календарных дней. Также проработан вопрос предоставления отсрочки об уплате кредитов населения и бизнеса.

Кроме того, пострадавшие от паводка североказахстанцы получат единовременные выплаты. Данные средства граждане могут использовать для приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, аренды жилья.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель управления занятости и социальных программ СКО:

— Выплаты производятся в следующих размерах: до 100 МРП, т.е. до 369,2 тысяч тенге в Акжарском, Аккайынском, Мамлютском районах, 100 МРП, т.е. 369,2 тысяч тенге в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, М. Жумабаева, Кызылжарском, им Г. Мусрепова, Тайыншинском, Шал акына, Тимирязевском районах, до 200 МРП, т.е. до 738 тысяч тенге в Уалихановском районе, 200 МРП, т.е. 738 тысяч тенге в городе Петропавловске.

В текущем году на эти цели выделено 85 млн тенге. Размер оказываемой социальной помощи определяется специальной комиссией на основании представленных документов. Срок оказания социальной помощи составляет до 8 рабочих дней. Чтобы исключить давку, власти города создали график приема, желающих подать заявление на выплаты. Подробнее с ним можно ознакомиться на официальной странице акимата города в Imstagram. Прием населения по адресу Театральная,36 ведется в 9.00 утра до 21:00.

Дарья Пышмынцева