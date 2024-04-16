Полиция Петропавловска патрулирует улицы на лодках

Когда большая вода пошла через дамбу в микрорайон Подгора, действовать пришлось оперативно. Полицейские оказывали содействие спасателям, помогали вывозить людей и ценности. В настоящее время район оцеплен. Под контролем не только периметр, но и подтопленные улицы. Патрулирование ведётся на лодках. Передвигаться там опасно: на улице Потанина — сильное течение. В воде плавают фрагменты ограждений и мебели. Такая же картина в пригородных сёлах — Куйбышевском лесхозе и Тепличном.

ДАУРЕН ИБРАЕВ, начальник второго отдела полиции УП г. Петропавловска:

— Сотрудниками УП г. Петропавловска в настоящее время в районе зоны подтопления Куйбышевской рощи г. Петропавловска эвакуировано 456 человек и взяты под охрану 156 домов. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по охране общественного порядка и недопущению краж чужого имущества. Патрулирование Лесхоза и Тепличного.

Затопило сёла и в Кызылжарском районе. Оставленные людьми дома находятся под охраной полиции.

— ДП патрулирует данный участок. Подайте сигнал! Если есть тут оставшиеся люди, подайте сигнал! Патрулирование на лодках в селе Тепличном.

Это полицейский катер, предназначенный для борьбы с браконьерами. За штурвалом — сотрудник природоохранной полиции Виталий Охрименко. Он проводит объезд улиц Тепличного.

ВИТАЛИЙ ОХРИМЕНКО — старший инспектор группы природоохранной полиции управления МПС ДП СКО:

— В таких условиях, вообще, в первый раз. Каких-либо нарушений в данный момент выявлено не было, только спасались животные, также обращались жители. Осталась, допустим, собака, кошка в доме. Сопровождаем вместе с хозяином, хозяин сам показывал, куда плыть.

Полицейские напоминают: самовольное появление в зонах подтопления запрещено. Проведать оставленное имущество можно — но только с разрешения штаба ЧС и в сопровождении представителей власти. Это необходимая мера, чтобы защитить пустующие дома от мародёрства. Поддержание общественной безопасности в зоне паводка ведётся полицейскими кругосуточно.

Валерия Сиваш