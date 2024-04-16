Нотариальные конторы оказывают бесплатные услуги пострадавшим от паводка

В городе развернулись 12 эвакуационных пунктов. На сегодня остается 109 свободных мест, рассказал аким города Серик Мухамедиев на очередном брифинге. Один из вопросов — возмещение ущерба пострадавшим.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— Если дачный домик является единственным местом жилья, то он будет приравнен к жилью. В данном случае здесь поддержка будет оказана полностью. Что касается остальных потерь имущества, то это будет рассматриваться в законодательном порядке. К каждому вопросу будет подходить индивидуально. Все выплаты начнутся после того, как служба по ЧС нам предоставит список домов, которые оказались в зоне подтопления. И соответственно, все люди должны предоставить документы.

Строительство новых домов взамен поврежденных паводковыми водами будет происходить также в индивидуальном порядке, отметил градоначальник. Сейчас жителям оказывают поддержку при подаче заявлений на выплаты.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— Нотариальные конторы предоставляют бесплатные услуги пострадавшим в части выписки генеральной доверенности и так далее. Что касается адвокатов, то они будут представлять их интересы в суде. Чтобы в судах оперативно рассматривались вопросы по восстановлению каких-либо утерянных документов, а также права наследия. Все это мы будем делать в кратчайшие сроки, чтобы люди не ждали.

В последнее время в различных мессенджерах «гуляла» фейковая информация, которая сеет смуту среди горожан. По словам прокурора г. Петропавловска Тыныбека Сапарова, виновные лица найдены.

ТЫНЫБЕК САПАРОВ, прокурор г. Петропавловска:

— Распространение фейковой информации — в настоящий момент этим занимаются правоохранительные органы. Есть лица, привлеченные к административной ответственности. По факту проезда по платным маршрутам, которые были организованы, проведена встреча с предпринимателями. Проведена беседа. Штраф в размере 20 МРП. 2 лица предварительно. Частные лица, которые по своей необдуманности выложили данные материалы. Откуда-то поймали информацию и выложили.

Затронули и вопрос о формате обучения детей. Все школы города переходили на дистанционный формат из-за отключения воды. Сейчас водоснабжение восстановлено и учащиеся могут вновь сесть за свои парты. Тем не менее, еще ряд вопросов необходимо обсудить со специалистами профильной сферы.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— У нас именно там, где эвакопункты, есть вопросы. Так-то можно переходить уже на нормальный вид обучения. Мы на дистанционный формат переходили из-за отсутствия воды. Санитарные условия не соблюдались, поэтому приостановили. Есть вот пострадавшие от паводка люди, тоже обращаются с вопросом, чтобы предоставить возможность экстерном провести обучение или отсрочить им экзамены. Есть такие вопросы, которые будет совместно с управлением образования рассматривать.

На брифинге также упомянули надвигающуюся вторую волну паводка. По расчетам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается поднятие уровня воды. Однако, специалисты предполагают, что существенной угрозы это не представит.

Диана Салихова