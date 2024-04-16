К ответственности привлекли горожанина в пункте выдачи гуманитарной помощи

В одном из мест выдачи гуманитарной помощи людям, пострадавшим от паводка, произошёл конфликт между двумя мужчинами. 37-летний петропавловец снимал процесс на видео. Другой 30-летний горожанин попросил его прекратить видеосъёмку. Мужчина отказался сделать это и ударил оппонента, совершив тем самым мелкое хулиганство. По данному факту собран административный материал. Правонарушитель согласился с нарушением. 16 апреля решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Александра Рудина