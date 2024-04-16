Гуманитарный груз из Астаны доставили на двух военных самолётах

Североказахстанцам помогают предприниматели из Астаны. Гуманитарную помощь доставили военным бортом в Петропавловск. В эвакуационный пункт по адресу Чкалова, 48 доставили 15 тонн продуктов питания. В разгрузке помогали волонтёры партии «Respublica».

АРМАН БЕЛЯЛОВ, член партии «Respublica»:

— В составе гуманитарного груза было продовольствие , продукты длительного хранения, продукты первой необходимости: мука, сахар, макароны, рис, растительное масло , а также спасательные средства для тех, кто работает на строительстве и возведении дамб.

Военнослужащие воинской части 6637 Национальной гвардии РК тоже задействованы в разгрузке. Команда части старается оказывать всестороннюю помощь в это непростое время.

ШУХРАТ АШИМОВ, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК:

— В спасательных мероприятиях, в плане эвакуации, в охране общественного порядка, в предотвращении мародёрства, а также в обеспечении общественной безопасности.

Жители региона продолжают получать помощь со всей страны.