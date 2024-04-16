Глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел

Петропавловский гидроузел был построен в 1973 году. Объект служит для регулирования стока реки Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ. Как сообщил аким области Гауез Нурмухамбетов, паводки в регионе образовались по причине талого стока реки Есиль и прихода воды из Акмолинской области.

Особенностью половодья текущего года стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это привело к разрушению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Есиль. Он отметил, что в противопаводковых мероприятиях принимают активное участие 2500 волонтеров. В регион прибыло 300 тонн гуманитарной помощи.

Командующий войсками регионального командования «Астана» Ержан Ибраев доложил Главе государства о том, что по линии оборонного ведомства для ликвидации чрезвычайной ситуации в СКО задействовано 700 военнослужащих и 33 единицы техники.

Основные усилия группировки сосредоточены на заготовке мешков с песком, оборудовании ограждающей защитной насыпи и укреплении имеющихся заграждений на подступах к районам Петропавловска и населенным пунктам Кызылжарского района.

Всего с начала работ оборудовали и укрепили защитные насыпи общей протяженностью более 15 км. Президента проинформировали о подвижном пункте управления с задачей отслеживания обстановки в режиме реального времени.

Директор областного филиала РГП «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин сообщил Президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторную проверку, его техническое состояние признано удовлетворительным.

На сегодня оба водохранилища в регионе работают согласно штатному расписанию.



Камилла Карим