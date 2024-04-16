Депутаты, госслужащие и общественники проводят регулярные встречи с пострадавшими от паводка

В СКО создан общественный штаб. Его деятельность направлена на коммуникационную и информационную работу среди населения в период паводка. Члены штаба посещают эвакопункты, встречаются с пострадавшими, разъясняют вопрос единовременных выплат.

АРМАН БЕРДАГУЛОВ, председатель Петропавловского городского маслихата:

— Во время эвакуации призывали людей эвакуироваться из подтопляемых районов. Сейчас уже мы проводим работу по разъяснению. Какие нужны документы для подачи заявления на получение единовременной выплаты, какие документы нужны для того, чтобы потом приступить к работе по оценке. Сейчас создана комиссия в городе по оценке.

Численность общественного штаба составляет 28 человек. Это активисты неправительственных организаций, молодежь, предприниматели, депутаты маслихатов, представители партий, духовенства, эксперты в юридической и финансовой сферах. Активное участие в разъяснительной работе принимают и мажилисмены.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Находимся в рабочей командировке. Я лично уже 2 недели нахожусь здесь. Первая задача — изучить ситуацию, посмотреть, какие меры принимаются местными исполнительными органами. Отдел социальных выплат берет централизованно те дома, которые попали под подтопление. Люди подают заявления на получение компенсаций. И уже сразу выплачивается компенсация.

На данный момент в Петропавловске имеется 12 эвакопунктов. Члены общественного штаба посещают каждый из них, находятся на постоянной связи с пострадавшими североказахстанцами. Основная задача — обеспечить единую координацию работы по борьбе с паводком. Помимо разъяснений штаб занимается распределением гуманитарной помощи, координацией волонтерских групп, мониторингом социальных сетей.



Валерия Филатова