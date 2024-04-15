Заявления на получение единовременной выплаты начали подавать жители

Жанар Закарина из села Большая Малышка среди тех, чей дом ушел под воду. Переехали они туда в 2020 году. В семье есть домашние питомцы: и кошки, и собаки. Кур, что были во дворе, спасти не успели — вода пришла быстро.

ЖАНАР ЗАКАРИНА, жительница с. Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Вчера в 22:48 мы с мужем и ребёнком успели только одеться, взять документы и выйти. Во дворе была вода уже по колено. Добежали до машины. Босиком, все сняли, просто ехали в город. Я вот прямо сейчас оттуда. Такая разбитая. В машине кошки, собаки. Не знаю, что будет. Даже квартиру не снимешь. Если есть — бесплатно раздали, а если нет — цены задрали. Сейчас вот наша организация помогла. Руководство наше. Проживаем у них. Сказали вот в 15:00 быть здесь. Приехала, даже не знаю, какие документы надо. Что нужно, пошла узнать. Очередь такая. Стоишь такой весь потерянный, голова не работает.

Сегодня сельчанка, как и многие другие, приехала подавать заявление на получение единовременной выплаты. Очередь распростерлась на улицу. Здесь как горожане, так и жители Кызылжарского района.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, руководитель общественной приёмной СКОФ партии «AMANAT»:

— Сегодня здесь жители Кызылжарского района, которые отрезаны дорогой, не могут проехать в райцентр с. Бесколь. Поэтому принимаем их здесь. Также здесь присутствуют жители г. Петропавловска, кто не попал в другие точки, у кого есть сложности с документами. Здесь консультирует юрист.

Работают здесь специалисты отдела занятости, отдела градостроительства и архитектуры Кызылжарского района, юристы и партийцы, а также волонтёры, помогающие подготовить пакет документов. Жителям необходимы копия удостоверения личности и номер банковского счёта. Справку от ЧС-ников выдают здесь на месте.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, руководитель общественной приёмной СКОФ партии «AMANAT»:

— Согласно постановлению помощь должна поступить в течение 8-10 рабочих дней. Независимо от того, зарегистрирован дом или нет, у вас есть возможность получить единоразовое пособие в случае, если вы подтвердите, что вы проживали в этом доме.

Жителей также волнует вопрос размера единовременной выплаты. В городе и Уалихановском районе она составит — 200 МРП. А в других районах — 100 МРП и менее. Пострадавшие задаются вопросом, почему разнится размер МРП.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, руководитель общественной приёмной СКОФ партии «AMANAT»:

Дело в том, что на сегодня мы пользуемся постановлением, которое было составлено в каждом районе до наводнения. Существовали различные ЧС, например, пожары. Те районы, в зависимости от численности населения, бюджета района, потому что, в первую очередь — это бюджет района. Уалихановский район и город Петропавловск приняли постановление до этого наводнения. У них и при пожарах оказывается помощь — 200 МРП.

За консультацией по получению единовременной помощи можно обратиться в отдел занятости и социальных программ акимата г. Петропавловска по адресу: ул. Театральная, 36 или позвонить в штаб на номера телефона 109, 32-00-60, посредством WhatsApp 8-771-091-09-00.

Диана Салихова