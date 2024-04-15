Уровень воды на Петропавловском водохранилище за сутки вырос на 60 см

Оперативную информацию по паводку в регионе дали в департаменте по ЧС. На 15 апреля на 11:00 утра число затопленных домов составляет 2122, из них всё ещё в воде 2075. При этом, отмечают спасатели, угроза снята для 45 домов. На сегодня эвакуировали более 10300 жителей, в том числе более 2300 детей, 102 человека с ограниченными возможностями и 4 беременных женщины. В эвакопунктах находятся почти 690 человек. Эвакуировали более 3800 с/х животных. Если говорить о ситуации на автомобильных дорогах, то всего произошло 69 переливов, из них действующих — 16. Зарегистрировали 7 разрушений дорожного полотна. Показатели наполняемости водохранилищ следующие: Сергеевское водохранилище — 150,79%. За сутки — 34 см. Перелив составляет 2 м 70 см. Состояние водного объекта — чисто. Петропавловское водохранилище — 114,78%. За сутки +60 см. Состояние водного объекта — ледяной покров с полыньями. Селетинское водохранилище — 100,17%. Приток 0,360 млн куб метров, сброс такой же, наполняемость Чаглинского водохранилища — 89,29%. Приток 0,216 млн куб метров, сброс такой же.



Диана Салихова