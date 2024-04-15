«Казгидромет» прогнозируют пик первого паводка в Петропавловске 17-18 апреля

О паводковой обстановке в регионе говорили на брифинге. Пик половодья на реке Есиль сейчас проходит у Петропавловска. Уровень воды составляет 1340 см, учитывая что отметка в 960 см уже считается опасной. Начинается вторая волна половодья на реке Есиль в связи с поступлением воды с притоков рек Акмолинской области. Пик первой волны паводка ожидают 17-18 апреля.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор РГП «Казгидромет» по СКО:

— На сегодня пик половодья первой волны у нас проходит в г.Петропавловске. Ранее мы давали изменение даты. Прохождение пика паводка ожидаем 17-18 апреля. Почему именно в эти даты? Мы знаем, что возле города русло более своеобразное, есть природные сужения, то есть создающие подпоры. В связи с этим мы видим, интенсивность снизалась.

На данный момент идет интенсивное повышение уровня воды в Кызылжарском районе. Это на гидропосту реки Есиль села Далматово. В понедельник к полудню уровень воды там составил 1425 см. при опасном — 1050 см. С 16 апреля ожидается повышение уровня воды на Сергеевском водохранилище. На сегодня перелив 267 см.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор РГП «Казгидромет» по СКО:

— На сегодня мы уже все наши критические отметки, которые у нас есть в ведомстве, превысили. Также этот уровень превышен уровней 2017 года. На сегодня уже отмечается начало второй волны паводка. Это то, что приходит с Жабайа и Калкутана. На территории района им. Габита Мусурепова уже к 12 часам этот уровень повысился на 3 см.

Эвакуация в подтопленных сёлах идет своевременно. ЧС-ники опровергли информацию о платной перевозке людей. Это фейк. Через перелив возле поста «Южный» вахтовая машина перевозит граждан бесплатно.

САКЕН АГЗАМОВ, начальник управления ликвидации ЧС ДЧС СКО:

— Также там у нас находится трал, в котором перевозятся автомобили скорой помощи, гуманитарной помощи. Сейчас на данный момент перевезено людей более 5 тысяч. Буквально сегодня привезли тяжело больную женщину прям на скорой помощи на трале. Сотрудниками ЦМК на высоко проходимом автомобиле перевезена женщина с инфарктом и с переломам.

Сил и средств ДЧС хватает. Но при необходимости помогут и другие регионы. Под угрозой подтопления в области находятся еще 15 сёл. Большинство из них расположены в Кызылжарском районе.

Камилла Карим