Информацию о затоплении резервного источника подачи воды опровергли в горакимате

После запуска резервного источника подачи воды в соцсетях появилась фейковая новость о том, что его затапливает водой. Эту информацию в горакимате опровергли. К слову, затопление насосной подстанции произошло в селе Кривозёрке Кызылжарского района. Фото и видео которые «гуляют» по интернету — оттуда. Местные власти просят население не поддаваться панике и верить лишь официальным источникам информации.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Сразу скажу, это неправда. Хочу в этой связи призвать всех жителей не распространять ложную информацию. Сейчас вся информация по всем чатам. Все жители города сейчас уже начинают набирать воду, из-за «Кызылжар су» не успевает подавать давление. Это мнение каждого человека. Они просто записывают своё мнение и пересылают по всем чатам. Из-за этого сейчас уже поступают звонки о том, что где-то давление снижено, где-то напор маленький. Всё происходит из-за того, что сейчас все жители города разом начали набирать воду.



Камилла Карим