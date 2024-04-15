Фура с гуманитарной помощью приехала из Павлодарской области

Жители Павлодарской области привезли в Петропавловск воду, инструменты и вещи первой необходимости. В сборе продуктов участвовали все добровольцы, предприниматели и депутаты областного маслихата Павлодарской области.

МАХАНБЕТ АМАНГЕЛЬДЫ, председатель Павлодарского областного филиала партии «Республика», депутат маслихата Павлодарской области:

— За три дня наши партийцы, наши горожане, все неравнодушные к своим соседям собрали более 40 тонн гуманитарного груза, в том числе это павлодарская картошка, морковь и так далее. Основной груз у нас составляет оборудование, лодки, тачки, лопаты, спецодежда. Собирали всем городом. В основном помогали предприниматели сельскохозяйственного направления.

Павлодары переживают за Петропавловск и вообще в целом за нашу страну. У нас в городе и области ситуация устаканилась. Все силы, средства в том числе и от акимата направлены на помощь всем областям.

В количестве 40 человек из Павлодарской области прибыли волонтёры, которые будут помогать в устранении паводков в селе Бесколь. Выделили так же и специальную технику. На сегодня в Петропавловске действует 4 пункта приёма гуманитарной помощи. Сейчас волонтёры занимаются распределением продуктов и бытовой химии по эвакуационным пунктам и районам области.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, общественный заместитель председателя АНК по СКО:

— Идёт постоянный приток гуманитарной помощи из всех регионов. Пришло её очень много, разгружается на всех складах. Мы ведём учёт, данные обновляем. Выдача гуманитарной помощи населению, которое не находится в эвакопунктах, происходит на Назарбаева 69, в молодёжном ресурсном центре. Там находятся программисты, волонтёры, которые расфасовывают гуманитарную помощь. Наша задача сейчас, чтобы тот, кто пострадал, не остался без внимания.

Всего с начала сбора в Петропавловск приехали порядка 7 фур, 30 «Газелей» и 40 минивэнов. Гуманитарная помощь ожидается из Алматы и Астаны.

Валерия Сиваш