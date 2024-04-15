ФК «Кызылжар» одержал победу

В рамках национального кубка футбольный клуб «Кызылжар» одержал победу над командой «Академия Оңтүстік» из Шымкента. Выездной матч решился в пользу наших футболистов со счетом 1:2. Своей игрой выделились полузащитники «Кызылжара» Рубен Бриджидо и Мади Хоссейн. В первой половине матча доминировали хозяева поля. В следующие 45 минут команда «Кызылжар» совершила камбэк и вышла в следующий этап. Следующая игра с участием местного клуба пройдет в Шымкенте 20 апреля в рамках чемпионата страны с командой — лидером прошлого года «Ордабасы».



Александра Рудина