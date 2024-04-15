Ещё один пункт сбора гуманитарной помощи открыли в Петропавловске

14 апреля в Петропавловске открылся новый пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Находится он по адресу Чкалова, 48. На территории склада уже большое количество товаров — от одежды и до средств личной гигиены. Сегодня сюда приехали 3 «Газели» из города Кокшетау, привезли воду и продукты питания. Работает здесь команда из 30 человек. Помощь принимают круглосуточно.

ДАРИГА СМАИЛОВА, председатель СКОФ РОО «Ассамблея жастары»:

— Мы будем раздавать нуждающимся людям, которые пострадали от паводков. У нас есть стандартный набор, который мы сформировали. Туда входят продукты питания, средства личной гигиены, вода и вещи. После того, как люди приходят, говорят, что они пострадали от паводков. Рассказывают, в каком именно районе они живут, предоставляют свое удостоверение личности, и после этого мы формируем для них стандартный набор.

Валерия Сиваш