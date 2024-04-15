8 насосов бесперебойно подают воду в город

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов совершил объезд нового резервного источника подачи воды. Насосную подстанцию построили за пару дней и запустили в воскресенье в 14:00. В оперативном порядке было уложено более 900 метров водопровода. На сегодня транспортировка трубы проходит через мост подъема в город до очистных сооружений ТОО «Кызылжар су». Резервный источник работает в штатном режиме.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Работа проводилась в очень короткие сроки. Надо было обеспечить подачу воды, поэтому мы не имели проектно-сметной документации, не было расчетов для проведения данного вида работ. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слава благодарности всем подрядным организациям, поставщикам оборудования организациям, которые сегодня обеспечивали инженерную инфраструктуру , электроснабжение, подвоз инертного материала, сотрудникам ЧС, ДП полиции волонтёрам, которые в трудную минуту оказали помощь.

Из Караганды доставили 3 насоса, которые обеспечивают подачу необходимого объема воды. За эти дни специалисты вырыли канал, обеспечивающий подачу воды на эти насосы.

ЖЕНИС СУЛТАНОВ, директор ТОО «Кызылжар су»:

— В 22:00 мы достигли рабочего давления 6,2 атмосферы. На сегодня это нормальное давление. Город весь обеспечен водой. Я думаю, запасов хватает. На сегодня в час рассчитано 1,5 тыс кубов, и в сутки у нас получается в районе 30-35 тысяч. Есть резервный из реки Есиль, оттуда мы получаем порядка 15 тысяч.

Марат Тасмаганбетов также посетил территорию насосной станции второго подъема ТОО «Кызылжар су». Она находится под угрозой подтопления, потому сейчас активно проводят работу по её укреплению.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— В круглосуточном режиме обеспечивают проведение работ по берегоукреплению. Днём и ночью подвозится инертный материал. Идет заготовка мешоктары для укрепления земляных валов. Ежедневно около 20 тысяч мешкотары.

Работы ведутся в очень стеснённых условиях, признаются специалисты, тем не менее, станция устойчиво подает воду. На сегодня укрепление почти закончили. Помимо трех новых резервных насосов на озере Пестром на территории насосной подстанции работают ещё 5. Благодаря этому вода бесперебойно подается в город.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Здесь находится сердце этой станции, которая подает воду, и на сегодня возводится второй вал, для того, чтобы уже иметь прочные гарантии о том, что насосной станции нечего не будет угрожать. Работает оперативный штаб, который в круглосуточном режиме в ручном управлении с учетом корректировок, которые есть, проводят работу в данном направлении.

На объекте круглосуточно работают более 800 военнослужищих министерства обороны РК и Национальной гвардии РК, задействовано более 50 единиц спецтехники.

Камилла Карим

