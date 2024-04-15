51 человека разместили в эвакопункте в СШ №4

Эвакопункт в СШ №4 города Петропавловска развернули 9 апреля. Первыми здесь разместили жителей Заречного посёлка.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА, и.о. директора СШ №4:

— Их эвакуировали в том, в чем они ходили по дому. В сапогах, в каком-то трико, девушка пришла без куртки, потому что она спасалась от стихии. На сегодня в нашем эвакопункте уже 51 человек. Из них трое детей. Люди из Тепличного, Подгоры, Хромзавода здесь находятся. У нас есть два иранца из села Николаевки, у нас разместился волонтёр с Астаны.

Пострадавших от паводка обеспечили вещами первой необходимости, гигиеническими принадлежностями. Многое в эвакопункт принесли неравнодушные горожане, спонсоры для общего пользования передали телевизор и стиральную машину. Имеется большой запас чистой питьевой воды. Питаются эвакуированные за счет средств частной компании.

ЮЛИЯ ПРОНИНА, депутат областного маслихата:

— Объезжаем по поручению женского крыла партии «AMANAT» эвакопункты, чтобы собрать заявки, точечно подключится к решению оперативных вопросов. У кого-то сломались очки, кому-то нужны некоторые предметы одежды. Мы хотим, чтобы все время были на связи общественники. Мы должны сегодня объединить усилия, но должна быть четкая координация, потому что одному человеку, например, попадает сразу 5 зубных паст, а кому-то не одной. Пожалуйста обращайтесь в АНК, где координируются все действия. Потом по 12 эвакопунктам это будет распределяться.

Каждый, кто попал в эвакуационный пункт, хорошо знает, как страшно в одночасье остаться без крыши над головой. Жительница посёлка Заречный Жанар Ташибаева не владеет информацией, в каком состоянии сейчас находится её дом. В эвакопункт она приехала вместе с тремя детьми.

ЖАНАР ТАШИБАЕВА, жительница посёлка Заречный:

— Это случилось ночью, Заречный попал в зону бедствия. Спасибо большое, что вовремя оказали нам поддержку, спасибо руководству школы №4, в которой мы сейчас проживаем, они вошли в нашу ситуацию, все нас поддерживают.

В эвакопункте дежурят медики, психолог, полицейские, представители местных исполнительных органов, чтобы люди могли своевременно получать необходимую помощь.

Дарья Пышмынцева