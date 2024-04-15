434 тысячи га планируют засеять в районе М.Жумабаева

В районе М.Жумабаева продолжается активная подготовка к весенним полевым работам. ТОО «СК АГРО-2050» существует с 2015 года. К своим задачам его работники относятся с полной ответственностью. Сейчас завершается ремонт сельхозтехники, проверяется работа всех механизмов.

НИКОЛАЙ КЛЯЙН, директор ТОО «СК АГРО-2050», район М.Жумабаева:

— «СК АГРО-2050» имеет посевную площадь 30 тысяч га. В этом году мы запланировали засеять из них 20 тысяч га пшеницы, 2 тысячи га ячменя, 4 тысячи льна, 1 тысячу кукурузы. Занимаемся также минеральными удобрениями. У нас есть свой завод по производству КАС. Три года назад его приобрели. Очень себя зарекомендовал хорошо. За сутки делает 120 тонн. Жидкие удобрения мы вносим перед посевом, получается, по вегетации.

Всего на балансе «СК АГРО-2050» имеется около 100 единиц техники.

НИКОЛАЙ КЛЯЙН, директор ТОО «СК АГРО-2050», район М.Жумабаева:

— В прошлом году мы приобрели 9 комбайнов, 3 китайских погрузчика ZL300, 2 пресс-подборщика. Со сторны государства выделяются субсидии, 25%. Мы на эти деньги покупаем и запасные части, и какие-то орудия для обработки почвы.

Иван Компелецкий работает механизатором. Он отвечает за подвоз семян к сеяльному агрегату. Говорит, работа на полях объемная и серьезная. Нужно быть готовым к любым трудностям.

ИВАН КОМПЕЛЕЦКИЙ, механизатор ТОО «СК АГРО-2050», район М.Жумабаева:

— Вовремя, главное, запчасти привозят. Сейчас будем полностью готовиться к посевной, чтобы в этом году взять такой же, как и в прошлом году, хороший урожай. Пока сложностей никаких нет. Бывают, но справляемся.

В ходе посевной кампании в районе планируется засеять 434 тысячи га. Большую часть из них отведут под зерновые культуры.

КАЙРАТ МУСТАФИН, главный специалист отдела сельского хозяйства и ветеринарии района М.Жумабаева:

— 328 тысяч га зерновых. 280 тысяч га — это будет пшеница, основная культура. 60 тысяч га будет засеяно масличными культурами, а 47,8 тысяч га — кормовыми культурами. Для проведения работы в кратчайшие сроки сельхозпредприятиями нашего района будет засеваться по 19 тысяч га.

Подготовка к весенним полевым работам включает в себя не только ремонт техники и проверку семян. В районе своевременно проведены все необходимые мероприятия по снегозадержанию на площади 328 тысяч га.

Валерия Филатова