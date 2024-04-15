15 человек удалось эвакуировать при помощи беспилотника АО «ПЗТМ»

Беспилотники АО «ПЗТМ» продолжают использоваться для облёта участков, куда пришла большая вода. За время эскплуатации во время паводка дроны местной сборки уже успели показать свою эффективность.

АНТОН ПОЛУЯН, старший мастер участка АО «ПЗТМ»:

— Производились облеты в ночное время над посёлком Заречный, мы обнаружили 15 человек, которые находились в домах, помогли полиции и ДЧС, совместно производили эвакуацию.

В противопаводковых мероприятиях задействованы 4 модели беспилотников АО «ПЗТМ».

АНТОН ПОЛУЯН, старший мастер участка АО «ПЗТМ»:

— Составляем карты и можем предоставить информацию, т.е. видеообзор затопленных территорий. Дроны могут грузы сбрасывать. Эта модель, которую снимали до 5 кг. Есть тепловизор. Что касается больших летательных аппаратов, то они могут облетать до 50 км.

Основная часть дронов предназначена для разведки местности.

Дарья Пышмынцева