В СКО приехала гуманитарная помощь из Восточного Казахстана

Казахстанцы продолжают оказывать друг другу поддержку в борьбе с большой водой. В наш регион приехала гуманитарная помощь от АНК и благотворительного фонда «Зекет» Восточно-Казахстанской области. Вся работа организована в рамках республиканской акции «Жүректен жүрекке».

АЛЕКСАНДР УРМАШОВ, представитель республиканского штаба по противодействию паводкам АНК:

— В данной фуре порядка 20 тонн груза. Это продукты питания, предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Я хочу сказать, что не только восток нашей страны не оставил северян в этой тяжелой ситуации. Сегодня собирается груз и на юге, который тоже будет отправлен сюда. Караганда собирает гуманитарный груз. Мы видим, насколько сегодня народ сплотился из-за этой тяжелой ситуации по всей стране. В 10 регионах Казахстана сейчас ЧС. В некоторых, конечно, уже нормализуется, но в большинстве своем такая ситуация в 10 регионах Казахстана.

Волонтёры с утра до вечера разгружают груз, сортируют и отправляют в эвакопункты. Здесь объединились усилия активистов молодёжных и благотворительных организаций, а также неравнодушных студентов учебных заведений города.

ИБРАЙ УМУРЗАКОВ, студент Kozybayev University, волонтер:

— По собственной инициативе присоединился к волонтёрской помощи по разгрузке и погрузке гуманитарной помощи. Мы прибыли сюда в 10 часов и сразу же приступили к работе. Работа идет активная, плодотворная. Недавно ездили с университетской командой волонтёров в посёлок Заречный по укреплению дамбы, погрузке мешков.

Областной акимат выражает глубокую благодарность всем неравнодушным гражданам и организациям за оказание помощи и поддержки в непростой период. Накануне в Петропавловске ожидается прибытие еще 8 большегрузов. Республиканская акция «Журектен журекке» официально стартовала 4 апреля. На данный момент по всему Казахстану собрано 600 тонн гумпомощи для пострадавших от паводка регионов, отправлено уже около 400. Благотворительный сбор продолжается.

Валерия Филатова