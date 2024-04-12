В Петропавловске отключили воду из-за проблем с электроэнергией

В ТОО «Кызылжар су» прокомментировали ситуацию с отключением воды в разных районах областного центра. Исполнительный директор предприятия Арман Саутов записал обращение для горожан.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «‎Кызылжар су»:

— 12 апреля в 9:55 произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции 1-го подъёма ТОО «Кызылжар су». В данный момент ведутся восстановительные работы энергоподающей компанией, водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосную станцию. Все социальные объекты города будут обеспечены подвозом питьевой воды. Прошу жителей города не поддаваться панике и верить только достоверной информации.

В результате повреждения ледяными массами железобетонных опор произошло аварийное отключение электроснабжения насосной станции 1-го подъема «Кызылжар су». Аварийно-восстановительные бригады работают.

Пресс-служба АО «Севказэнерго