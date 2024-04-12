В НИШ г.Петропавловска открыли кабинет имени Абая

В НИШ г.Петропавловска открыли кабинет им. Абая. Он оснащен современной техникой и всей необходимой литературой.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор НИШ г.Петропавловска:

— Мы сегодня делаем открытие в формате круглого стола. Хотим определить на следующий учебный год правила организации мероприятий и конкурсов. Мы хотим, чтобы этот кабинет был не просто учебным, чтобы здесь проходили областные и городские мероприятия.

Новый кабинет подойдет для поэтических вечеров и других внеклассных мероприятий, считает учитель казахского языка и литературы Динара Муканова.

ДИНАРА МУКАНОВА, учитель казахского языка и литературы НИШ г.Петропавловска:

— Прославление великого казахского поэта Абая — это большая просветительская работа. В нашей школе проводится много литературных и патриотических мероприятий. Мы знакомим учащихся с личностью и творчеством каждого выдающегося деятеля. Теперь мы можем использовать для этого новый кабинет.

Планов по просветительской работе много. В будущем руководство учебного заведения планирует открыть кабинеты имени М. Жумабаева и С. Муканова.

Валерия Филатова