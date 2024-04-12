Штаб психологической помощи пострадавшим от паводка развернут в Kozybayev University

Студенты Kozybayev University будут оказывать психологическую помощь пострадавшим во время паводка. На базе университета создан штаб из числа обучающихся студентов — психологов.

ПАВЕЛ МОИСЕЕВ, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— Они будут помогать специалистам психологической службы университета, специалистам учреждения здравоохранения работать с пострадавшими во время сильного наводнения, если такое случится. Прослушать вводную лекцию по действиям психолога, по тому, кому какая помощь необходима и как необходимо действовать в этих условиях. Мы не только вносим свой вклад в преодоление негативных последствий ЧС паводковой ситуации, но и даем студентам уникальный опыт профессиональной деятельности в неблагоприятных условиях.

Первое вводное занятие «Психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях» проводит главный специалист психологической службы ДЧС СКО. Она рассказала и показала на примере, как должна оказываться психологическая помощь.

На базе ДЧС 3 квалифицированных психолога. Это очень мало, подчеркнула специалист. И создание такого штаба необходимо.

АЛЕКСАНДРА ЮДАЕВА, главный специалист психологической службы пожаротушения ДЧС СКО:

— К сожалению, на сегодня у нас в области сохраняется острая паводковая ситуация. На данный момент происходит эвакуация жителей Заречного поселка, района Подгоры. Рассказать волонтерам, как правильно работать в эвакопунктах, с какими реакциями людскими им придется встретиться, как работать на телефонах «горячих линий» — то, чем мы непосредственно с коллегами занимаемся ежедневно.

Гамзе Ичим Янардаг — студентка 1 курса Kozybayev University. Девушка приехала учиться к нам из Турции. По словам Гамзе Ичим, когда в Турции происходило землетрясение, студентка оказывала жителям психологическую помощь.

ГАМЗЕ ИЧИМ ЯНАРДАГ, студентка Kozybayev University:

— Нам сказали, что нужна помощь. Я как доброволец готова помочь. У меня есть опыт. Я умею плавать, спасать людей уже тоже научилась. Но думаю, что вот это мероприятие остальным тоже даст знать, что людям в любой момент нужна помощь.

Всего в штабе 40 студентов. Обучение продлится три недели. Занятия будут проходить по часу три раза в неделю.

Камилла Карим

