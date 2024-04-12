Роман Скляр поручил работать в усиленном режиме

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и глава региона Гауез Нурмухамбетов посетили водные стратегические объекты. В ТОО «Кызылжар су» ежедневно отбирается порядка 50 проб воды. В лаборатории опровергли информацию о непригодности питьевой воды.

МЕРУЕРТ ХАЯРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРИЕЙ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ»:

— Во время паводка увеличен лабораторно-производственный контроль качества воды. Ежечасно проводится анализ питьевой воды лаборантом и также реки Ишим. В процессе обработки она повышается , происходит очищение. Но она соответствует всем требованиям СанПиНа.

На предприятии с целью защиты от подтопления на территории насосной станции 1-ого и 2-ого подъемов провели обвалочные работы.

РОМАН СКЛЯР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК:

— Предприятия жизнеобеспечения жизненно необходимы. Без любой услуги прожить можно, а без воды никак. Поэтому активно работайте, минимизировать время отдыха. Вы лично отвечаете. Об изменениях докладывайте акиму области и мне.

В программе также — посещение Соколовского группового водопровода возле Петропавловска. Он обеспечивает водой 18 сельских пунктов. Количество обслуживаемого населения — 12,5 тысяч человек.

НИКИТА ЗАБАВИН, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА «ЕСИЛЬ СУ» РГП «НУРИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»:

— Это фотография с какого года?

— 2017 год. Когда вот как раз пик был.

— В этом году уровень выше будет

— Мы готовы.

В Кожевенном поселке обеспечен мониторинг и определена схема дежурства. Представители служб и спецтехника готовы к паводкам. Отмечено, что в опасности не должен остаться ни один житель.

РОМАН СКЛЯР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК:

— Если кто-то появится в этих местах, сразу же забирать в суд. Пусть суд принимает решение об ответственности. Людям нужно объяснять, никто не понимает… больше некому, видимо.

Обстановка с паводком находится на особом контроле. В районах и в областном центре в круглосуточном режиме работают оперативные штабы.