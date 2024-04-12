ПЗТМ обеспечил ДЧС дронами для круглосуточного наблюдения за паводковой ситуацией

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и аким области Гауез Нурмухамбетов проверили работу оперативного штаба. Местное предприятие АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» снабдило его специалистов дронами с тепловизорами и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности с высоким риском подтопления.

Роман Скляр поручил использовать технологические возможности и начать отслеживать уровень перелива воды в зоне угрозы подтоплений в режиме реального времени.

Первый вице-премьер отметил, что необходимо активно задействовать разведывательный дрон для проведения фотографирования местности и моментальной передачи данных. Это позволит быстро реагировать на подтопления.

Дарья Пышмынцева