По сообщению Министерства просвещения, на сегодня перевод казахстанских школьных учебников в цифровой формат составляет 100%

Книги прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны.

“В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов”, — отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.