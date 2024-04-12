Новости Казахстана

По сообщению Министерства просвещения, на сегодня перевод казахстанских школьных учебников в цифровой формат составляет 100%

  12 Апреля 2024, 16:15

Книги прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны.

“В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов”, — отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.

 