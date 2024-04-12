Об обстановке по паводку в СКО рассказали спасатели

По состоянию на 12 апреля в регионе из зон затопления эвакуировали более 2-х тысяч человек, из них — 502 ребёнка. Подтопленными остаются 156 домов. Об этом рассказали на брифинге в областном департаменте по ЧС. Пока что большая вода зашла в 10 населённых пунктов.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Наиболее сложная обстановка у нас складывается в Есильском и Кызылжарском районах, г. Петропавловске. Это районы, которые ближе всего находятся к Сергеевскому водохранилищу. В Есильском районе частичному подтоплению подверглись Петровка, Покровка, Николаевка. В Кызылжарском — Боголюбово, Семипалатное, Надёжка. Сейчас у нас также имеется заход талых вод на окраины сел Прибрежное и Тепличное.

В пятницу утром в Петропавловске затопило дачные участки. Жителей, чьи дома находятся в зоне угрозы подтопления, уже эвакуировали. Оказывают поддержку в борьбе с большой водой группировки из Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской и других областей, воинская часть министерства обороны. На случай экстренной эвакуации на балансе 3 вертолёта. Как пройдёт пик в Петропавловске, под угрозой подтопления окажутся сёла Кызылжарского района: Вишнёвка, Долматово, Большая Малышка, Ольшанка, Соколовка и другие.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Буквально сейчас там происходит эвакуация животных. Население пока воды не видит, эвакуироваться не хотят. Но, по крайней мере, многие уже подготовили вещи. Когда воду будет подступать, будет также эвакуация. На базе ДЧС открыт телефон «горячей» линии. У нас за последние 2 дня поступило более 130 звонков. У кого-то паника, не знают, что делать, куда идти. Наши психологи разъясняют.

Завтра прибытие воды ожидают в поселке Заречном, говорят в профильном ведомстве. Почти всё население оттуда уже уехало. Тем не менее, остаются и те, кто наотрез отказываются от эвакуации. На данный момент там развернуты блокпосты, круглосуточно дежурят полицейские и спасатели. Затронули на брифинге и тему сегодняшнего отключения воды.

АСКАР ХАБИБУЛИН, руководитель управления внутренней политики СКО:

— Мобилизована техника. Во всех микрорайонах города будет проводиться работа по обеспечению водоснабжения. Задействовано будет порядка 50-ти цистерн водовозов в различных точках города. Места расположения мы доведем через акимат города.

Для этого в «Кызылжар су» сейчас имеется 10 тысяч куб.метров питьевой воды. Предоставят живительную влагу и водонапорные башни.

Диана Салихова