Глава полиции СКО совершил ранний объезд зон затопления

Начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов в эвакуированном Заречном посёлке проинструктировал заступающий на ночное дежурство личный состав по недопущению фактов нарушения законности. Замеченных гражданских людей следует проверять, устанавливать личность и цель появления. Также сотрудники активно помогают другим экстренным службам. Самое главное, подчеркнул Айдын Кабдулдинов, не допустить человеческих жертв. Кроме того, глава областной полиции проверил организацию работы постов на въезде в Заречный, а также то, как охраняются оставленные людьми дачи. Утром 12 апреля Айдын Кабдулдинов объехал посёлок Кожевенный, сёла Тепличное и Прибрежное. Все службы полиции максимально задействованы в противопаводковых мероприятиях, наряду с местными исполнительными органами и сотрудниками ЧС.

Валерия Сиваш