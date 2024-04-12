27 предпринимателей завышали цены на социально значимые товары

27 предпринимателей завышали цены на социально значимые продовольственные товары с начала года, за что их привлекли к административной ответственности. Предупреждения получили 26 субъектов, один выплатил штраф.

КАНАТ ЖЕНИСБЕКУЛЫ, руководитель департамента министерства торговли и интеграции РК по СКО:

— Напоминаем предпринимателям нашего региона, что согласно статье 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» субъект внутренней торговли на социально значимый продовольственный товар устанавливает размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены производителями или закупочной цены оптового поставщика.

Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары установили в 17-ти магазинах «у дома» и торговых сетях, на 7-ми оптовых предприятиях и у 3-х сельхозтоваропроизводителей.

КАНАТ ЖЕНИСБЕКУЛЫ, руководитель департамента министерства торговли и интеграции РК по СКО:

— Данными субъектами бизнеса осуществлялась реализация социально значимых продовольственных товаров с превышением размера торговой надбавки более 15% от закупочной цены поставщика на следующие продукты: мука пшеничная 1-го сорта, хлеб пшеничный из муки 1-го сорта (формового), рис шлифованный, крупа гречневая, творог 5-9% жирности, мясо кур, масло сливочное более 72,5% жирности, масло подсолнечное, сахар-песок.

За однократное нарушение предусмотрено предупреждение. Однако, в случае повторного нарушения в течение года недобросовестным бизнесменам грозит штраф, отмечают специалисты.

КАНАТ ЖЕНИСБЕКУЛЫ, руководитель департамента министерства торговли и интеграции РК по СКО:

— На субъекты малого предпринимательства в размере 10МРП, на субъекты среднего предпринимательства — в размере 75 МРП, на субъекты крупного предпринимательства — в размере 300 МРП.

В настоящее время в связи со сложной паводковой обстановкой проводится профилактическая работа по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары. В случаях увеличения стоимости по сравнению с допаводковой ситуацией жителей просят фиксировать цены и незамедлительно обращаться в профильный департамент по адресу ул. Назарбаева, 83 или по номерам телефона 46-81-33, 46-00-94, а также направлять обращения по средству информационной платформы eOtinish и портала eGov.

Диана Салихова