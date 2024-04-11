Роман Скляр и Гауез Нурмухамбетов совершили рабочий объезд дамб

Контроль за состоянием дамбы в Кожевенном поселке ведется ежедневно. Увеличивают высоту сооружения здесь круглосуточно.

— Сколько резерв даст с учетом сегодняшней работы? В пределах 1,30-1,40 резерва. Что мы можем сократить, работая в круглосуточном режиме, с добавлением машин? С двух сторон засыпать и в течение двух дней засыпем, это мы уже максимально рассчитали.

Проинспектировали Роман Скляр и Гауез Нурмухамбетов ход работы по укреплению дамбы поселка Заречного. Порядка 300 местных жителей эвакуированы из зоны возможного наводнения. А прибывшие военнослужащие из Астаны уже третий день активно укрепляют дамбу в микрорайоне «Подгора» по улице Ущева. Эта работа проводится совместно с горожанами и сотрудниками крупных предприятий Петропавловска.

РОМАН СКЛЯР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК:

— Молодцы что откликнулись, со всей страны люди приехали, МЧС, военнослужащие министерства обороны, везде подрядчики, крупные предприятия. Завтра к вечеру уже воду ожидаем. Потом будем с коммунальными служащими. Спасибо.

Глава региона распорядился минимизировать угрозы переливов, мобилизовать спецтехнику, обеспечить инертными материалами и рабочей силой работу по укреплению дамбы на стратегическом объекте насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар Су». В селе Тепличном Кызылжарского района также в полную мощь идут защитные от стихии мероприятия. Для защиты населения было принято решение закрыть два въезда.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА СКО:

— Дачники были оповещены, с сегодняшнего дня проезд полностью закрыт. Люди полностью эвакуированы, многие увезли вещи. РОВД контролирует. На дачах ни одного человека нет.

Работы по укреплению продолжаются. Возводят земляной вал и в селе Прибрежном. Дамбу строят от железной дороги зигзагообразно. Все сооружения охвачены новым подъемом.

— Пленку уже начали укладывать. Где будут большая нагрузка там будет выложена пленка и помимо этого на этом уровне будет выложена солома, рулоны уже внизу. Подъездные пути хорошие.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/