По программе «Ауыл аманаты» жители района М.Жумабаева разводят овец и открывают собственный бизнес

Житель села Полудино Ерболат Сексимбаев в прошлом году стал участником программы «Ауыл аманаты» и приобрел 40 голов овец на сумму 3 млн тенге.

ЕРБОЛАТ СЕКСИМБАЕВ, руководитель ИП «Сексимбаев», с.Полудино, район М.Жумабаева:

— До этого кредитовался один раз, расплатился. Потом опять эта программа вышла. Меня пригласили, так как я там уже числился. Кредитовался я на 3 миллиона. Из них 2,4 миллиона дали на закуп овец, остальное — на 10 тонн ячменя. Сено и солому я сам заготавливаю, своя техника есть. 2 трактора — Т-40 и МТЗ-80 с куном, погрузчиком. Косилка роторная, польска, с двумя дисками. Свои телеги, машина грузовая, чтобы сено заготавливать, привозить.

Разведение овец имеет свои особенности и требует постоянного контроля на всех этапах, считает фермер.

ЕРБОЛАТ СЕКСИМБАЕВ, руководитель ИП «Сексимбаев», с.Полудино, район М.Жумабаева:

— Там и отбивка есть, и зимой, если она окотилась, двойнят принесла, надо ее в отдельной клетке держать, чтобы она неделю там простояла, ягнята маленько окрепли, потом в общий табун выпускаешь. А то бывает, что ягнята теряют мать или ягненок не сосет. Это за всеми нужно смотреть, глаз нужен хороший. Сеном кормим, мешаем солому, потом добавляем ячмень, гороховую муку, вот это всё сыпем. Соль постоянно: и летом, и зимой.

Односельчанин Ерболата Александр Строев тоже приобрел скот с помощью государственной программы. Разведением сельскохозяйственных животных мужчина занимается впервые. 30 овец появились в его маленьком хозяйстве зимой. Многие из них уже успели окотиться. Сейчас Александр держит почти полсотни голов скота.

АЛЕКСАНДР СТРОЕВ, индивидуальный предприниматель, с.Полудино, район М.Жумабаева:

— Через акимат обратился, захотел получить кредит под 2,5%, под залог дома. Мне объяснили, куда обратиться. Собрал документы, поехал. Мне одобрили два кредита. 600 тысяч на корма и 1,5 миллиона на овец. Приплод начался. Будем продвигаться, пасти, кормить, поить, вести сельское хозяйство.

За последний год в Полудинском сельском округе по программе «Ауыл аманаты» кредитовались 3 человека. Местные жители охотно реализуют свои идеи в животноводстве и малом бизнесе.

МАДЕНИЕТ КАЛИЕВ, аким Полудинского сельского округа, район М.Жумабаева:

— Провели обучение для всего населения. Тут было село Кустовое, Фурмановский сельский округ, Полудинский сельский округ. Прошли обучение, и кто пожелал, у кого есть залоги, документы правильные, те и участвовали в этой программе. Я думаю, хорошая программа, потому что 2,5%, каникулярный период — 2 года.

Этот магазин в г.Булаево Оксана Лопарева приобрела в 2020 году. Через 3 года индивидуальный предприниматель взяла льготный заем на пополнение оборотных средств и расширила торговую точку. Для этого женщина воспользовалась программой «Ауыл аманаты». Сумма составила 8,6 млн тенге.

ОКСАНА ЛОПАРЕВА, руководитель ИП «Оксана», г.Булаево, район М.Жумабаева:

— Это на приобретение товаров, то есть пополнение оборотных средств. В течение 2 месяцев мы на эту сумму приобретали товар, чтобы заполнить в расширенном магазине торговые полки и начать уже хорошую торговлю. Количество наших клиентов увеличилось. Можно сказать, даже в 2 раза. Был маленький магазин, сейчас уже побольше, побольше товара.

Государственная программа набирает широкую популярность благодаря доступности механизма, льготному кредитованию и низкой процентной ставке. Основной целью проекта «Ауыл аманаты» является повышение доходов и улучшение жизни на селе.

СУЛУШАШ ЖАКУПОВА, главный специалист отдела сельского хозяйства и ветеринарии района М.Жумабаева:

— В 2023 году по программе «Ауыл аманаты» были профинансированы 20 заемщиков на сумму 143 миллиона. Микрокредиты предоставляются под 2,5% годовых со сроком на 5-7 лет, с обязательным условием — созданием постоянных рабочих мест.

Деньги на реализацию проекта «Ауыл аманаты» выделяются из республиканского бюджета. Оператором программы в регионе является социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік». В 2023 году североказахстанцам одобрено более 200 заявок на всю выделенную сумму в размере около 2 млрд тенге.

Валерия Филатова