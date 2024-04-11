Перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 3 метра 95 см

Уровень перелива через гребень Сергеевского водохранилища снизился на 20 см. Сегодня он составляет 3 метра 95 см. За сутки из 3 населённых пунктов Есильского района эвакуировано 60 человек. В посёлке Заречном заблаговременно эвакуировано порядка 500 человек. На данный момент в области остаются подтопленными 78 домов, 185 придомовых территорий, эвакуированы 1266 человек и более двух тысяч животных. Напомню, в регионе работают силы МЧС из Туркестанской, Карагандинской, Алматинской, Улытау и Павлодарской областей, подразделения министерства обороны. Оперативная обстановка с паводком находится на особом контроле.



Валерия Сиваш