Коллектив РЖД помогает укреплять дамбу в посёлке Кожевенном

Уже второй день волонтёры и сотрудники ОАО «Российские железные дороги» помогают укреплять дамбу в посёлке Кожевенном. 8 человек с самого утра готовят мешки с инертным материалом. Работы будут продолжаться и в последующие дни. Ранее волонтёры доставляли спасателям и добровольцам горячее питание.

ЭДУАРД МАТЕВОСЯН, заместитель начальника караула пожарной команды ОАО «РЖД»:

— Мы пришли по зову сердца, согласовали с начальством. Начальство одобрило. Мы пришли помочь своими небольшими усилиями. Всё-таки страдают наши люди, наши граждане. Не можем остаться в стороне, поэтому мы здесь.

Желающих было много, но, к сожалению, производственная необходимость не дала возможность всем приехать. Поэтому мы приехали одни за всех.

Валерия Сиваш