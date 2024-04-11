Гуманитарную помощь предоставили жители Жамбылского района

Сегодня гуманитарную помощь оказывают волонтёры молодёжного ресурсного центра Жамбылского района. Сельчане собрали всё необходимое: продукты питания, медикаменты, перчатки и резиновые сапоги.

АЙНУРА ИЛИЯС, и.о. директора молодежного ресурсного центра Жамбылского района:

— Хотелось бы отметить, что очень быстро жители Жамбылского района, сельские округа отреагировали. Стали оказывать помощь. Огромную благодарность выражаю акиму Жамбылского района, который тоже очень многим нам помог и неравнодушным людям, которые тоже помогали, приносили, реагировали быстро. Не надо было кого-то просить.

Участие в сборе продуктов принимали все неравнодушные жители, предприниматели района. Всё приносили в сельские акиматы, потом отправляли в районный центр. За два дня собрали около тонны продуктов. Акимы сельских округов тоже не остаются в стороне. Сегодня они вместе с добровольцами приехали в Петропавловск, чтобы помочь в укреплении дамб в пригородных сёлах. Всего собралось около 50 человек.

Валерия Сиваш