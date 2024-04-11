Гуманитарная помощь из Астаны прибыла в Петропавловск

14 минивэнов с гуманитарной помощью из Астаны прибыли ранним утром в Петропавловск. Неравнодушные жители столицы закупили и привезли всё необходимое для пострадавших от наводнения: продукты питания, бытовую химию, постельные принадлежности, одежу и мотопомпы. На сбор средств ушла неделя.

АДИЛЬ КАЛИКОВ, житель г.Астаны:

— Общественный фонд «Ерекше әлем», «Жақсылық жаса» и волонтерское движение «Қанат» решили организовать такую помощь. Организовали сбор гуманитарных корзин при содействии водителей, которые таксуют межгород «Петропавловск-Астана, они сами вызвались. Организовали транспортировку в г.Петропавловск. Выражаем им огромную благодарность и, конечно же, всем неравнодушным жителям нашего города, всего Казахстана.

Автокараван с гуманитарной помощью направился к зданию коммунального рынка. Теперь задача волонтеров — аккуратно разместить упакованные вещи.

Часть вещей уже сегодня отправят в районы им. Г. Мусрепова и Есильский.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Мы каждый день выходим на эвакуацию, перевозим их, ходим по дачным массивам. Мы стараемся как можно поскорее всех эвакуировать.

Столичная инициативная группа в эти дни отправила фуру гумпомощи и в Костанай. Поддерживать казахстанцев, пострадавших от большой воды, ребята будут до конца паводков.

Камилла Карим

